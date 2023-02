Real Madrid : une première inquiétude avec Endrick

A l'ère de l'instantané, il ne fait pas bon pour un attaquant de rester muet plus d'un match, sinon les critiques s'abattent sur lui ! Un phénomène qui n'épargne personne, même des légendes comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ou des serial scoreurs tels Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le pauvre Endrick, 16 ans seulement, est en train de l'apprendre à ses dépens.

Pour n'avoir pas trouvé le chemin des filets lors des six premiers matches de la saison de Palmeiras, le futur avant-centre du Real Madrid a droit à ses premières critiques. Pourtant, sur ces six matches, il y a eu la Supercoupe du Brésil face à la redoutable défense de Flamengo. Et la victoire (4-3) a tout de même été au rendez-vous. Les cinq autres ont eu pour cadre le championnat paulista, face à des formations peu renommées et sur des terrains indignes de son talent. Les championnats régionaux sont peu considérés par les grands clubs brésiliens, qui s'en servent davantage comme de préparation pour les choses sérieuses qu'autre chose. Pas de raison, donc, de tomber sur un jeune attaquant, aussi talentueux soit-il, qui n'aurait pas encore trouvé le chemin des filets...

🎙| Abel Ferreira (Palmeiras coach): "We need to be patient. Endrick also has to go to Disneyland, he needs to grow and continue being a kid. And not have these expectations that he, at 16, should score 10 goals." @partidazocope #rmalive pic.twitter.com/IorsMsLmK4