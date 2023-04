Real Madrid : une rouste à Gérone qui doit interpeller Florentino Pérez

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le fantôme de Robert Lewandowski a plané au-dessus du stade Montilivi ce soir. En effet, dix ans et un jour après que l'attaquant polonais du FC Barcelone, à l'époque au Borussia Dortmund, a inscrit un quadruplé face au Real Madrid (4-1) en demi-finales aller de la Champions League, Taty Castellanos a réalisé le même exploit, pour quasiment le même résultat final. Les Merengue, que Carlo Ancelotti avaient fait tourner pour cette partie de la 30e journée, n'ont pas existé face au club catalan. Cette défaite n'a aucune incidence au classement, puisque le Barça est déjà quasiment assuré du titre, mais elle doit ouvrir une réflexion chez Carlo Ancelotti et Florentino Pérez.

Quand Courtois n'est pas là...

La première chose, et nous l'avons déjà souligné lors des précédentes déconvenues madrilènes en championnat, c'est que ce Real n'a aucune profondeur de banc. Dès que certains titulaires sont au repos, c'est la débandade. Notamment et surtout Thibaut Courtois. Le Belge sort un arrêt exceptionnel à quasiment tous les matches. Quand il n'est pas là comme ce soir, Andryi Lunin fait le travail mais pas avec autant de brios. Karim Benzema était également absent et cela s'est fortement ressenti puisque Rodrygo ne pèse pas autant sur les défenses adverses, même s'il a d'autres qualités à faire valoir.

La deuxième chose, c'est l'aspect mental. Le Real Madrid est injouable quand il se met en mode commando, comme quasiment tout le temps en Champions League ou récemment contre le Barça au Camp Nou en Coupe du Roi. Mais quand il est moins motivé, ça ne pardonne pas. C'est arrivé plusieurs fois cette saison en Liga qu'il ne semble pas concerné par son match. Et face à des adversaires ultra motivés, cela se paye comptant. Pour éviter ce genre de déconvenues à l'avenir, Florentino Pérez va devoir recruter des remplaçants de haut niveau...

