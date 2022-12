Real Madrid, Uruguay : Valverde bientôt entraîné par un ancien de l'OM ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, les anciennes gloires de l'Uruguay voyaient la Céleste réaliser un joli parcours au Qatar. Enzo Francescoli pensait ainsi qu'elle irait "en quarts de finale, sans problème". Raté. Un nul contre la Corée du Sud (0-0) et une défaite face au Portugal (0-2) ont rendu inutile la victoire sur le Ghana (2-0). Luis Suarez et Edinson Cavani (tous deux 35 ans) ont quitté la plus belle des compétitions tête basse. Une déception qui a coûté sa place à Diego Alonso.

Pour le remplacer, la Fédération uruguayenne aurait décidé de faire appel à du lourd. Selon TyC Sports, elle serait en contacts avec l'ancien de l'OM Marcelo Bielsa, sans club depuis la fin de son aventure à Leeds en février dernier et qui a déjà refusé plusieurs offres. El Loco, qui a déjà été sur le banc des sélections chilienne et argentine, serait intéressé par le projet. Il aurait pour mission de faire prospérer la nouvelle génération, emmenée par Federico Valverde, qui promet énormément.