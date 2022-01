Real Madrid – Valence CF : Benzema donne l’avantage aux Madrilènes sur pénalty

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La première mi-temps est passée au stade Santiago-Bernabéu de Madrid. Les Madrilènes sont tombés face à une équipe de Valence disciplinée qui a su contenir les offensives des Merengues pendant la quasi-totalité du temps. Mais juste avant le retour au vestiaire, l’arbitre a accordé un pénalty pour le Real Madrid suite à une faute sur Casemiro. Karim Benzema s’y est collé et a inscrit, sans trembler, son 16e but cette saison (2021-2022) en Liga. Juste avant ce fait de match, Luka Modric a trouvé la barre transversale à la suite d’une frappe sèche. Casemiro et Militão ont quant à eux écopé d’un carton jaune. Il va falloir vite faire le break en seconde mi-temps.