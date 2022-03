Real Madrid : Vinicius couvre Benzema de louanges avant le PSG

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Karim Benzema est une légende du Real Madrid. Arrivé en 2009, le français s’est construit un beau palmarès au sein du club espagnol. Cette saison, il forme un duo impressionnant avec son coéquipier en attaque Vinicius Jr. Ce dernier a fait l’éloge du buteur français.

Pour “Madridista Real“, Vinicius Jr est revenu sur le niveau de Benzema et sa relation avec l’ancien lyonnais : « C'est le meilleur du monde. Il a une incroyable maîtrise du jeu. Il sait toujours quoi faire et choisir la meilleure option pour que l'action se termine bien, peu importe si lui ou un coéquipier doit la terminer. Je m'entends très bien avec Karim et je pense que nous faisons de bonnes choses ensemble. »

🗣️Vinicius concedió una entrevista a MadridistaReal a pocas horas de recibir al PSG. Apeló al espíritu de las remontadas y se restó importancia



🗨️"Estrellas son Marcelo, Casemiro, Modric, Nacho, Kroos, Benzema… Yo a su lado no soy ninguna estrella"



https://t.co/9up5V54ttU — Diario AS (@diarioas) March 8, 2022