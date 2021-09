Real Madrid : Vinicius et Benzema portent les Merengue à Valence (2-1)

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce dimanche soir, il y avait un choc entre co-leader de Liga à la Mestalla entre le FC Valence et le Real Madrid de Carlo Ancelotti... Et les Merengue ont répondu présent en retournant sur la fin le club Che (2-1).

Invaincu depuis 23 matches en Liga (17 victoires, 6 nuls), le Real continue sa belle série. Pourtant, rien ne fut simple face au Valence de Bordalas qui, pendant longtemps, a cru tenir son exploit. Il faut dire que les locaux ont ouvert la marque par Hugo Duro sur une frappe déviée par Eder Militao (66e).

Cette saison, la Maison blanche a du caractère et une capacité de réaction hors norme, symbolisée par l'éclosion de Vinicius Jr et la confirmation du patronat de Karim Benzema. Le Brésilien a d'abord profité d'un service du Français pour égaliser (86e) avant de rendre l'appareil à l'ancien lyonnais deux minutes plus tard (88e).