Real Madrid : Vinicius Jr a craqué à Pampelune, Ancelotti a évoqué le retour de Benzema

Le cirque Vinicius Jr a fait halte à Pampelune hier soir. On se doutait que le Brésilien, ciblé par les supporters et joueurs adverses depuis le début de la saison, allait prendre cher à El Sadar, terre traditionnellement hostile au Real Madrid et au FC Barcelone. Et ça n'a pas manqué. Il a été insulté de tous les côtés, a répondu par des provocations, si bien qu'à l'arrivée, on finit par ne plus savoir qui a déclenché les hostilités. Mais un dérapage pourrait coûter cher au Brésilien. En première période, après qu'il se soit vu refuser une faute, il a lancé à l'arbitre : "Va te faire f..., fils de p... !". Une insulte qui pourrait lui coûter une suspension.

A la fin de la partie, Carlo Ancelotti s'est satisfait que son équipe mette la pression sur le Barça, même si c'est à bonne distance (5 points). Il a également annoncé que Karim Benzema, qui n'a pas joué contre l'Osasuna, serait certainement apte pour le 8e de finale aller de Champions League à Liverpool mardi soir. La C1, dernier grand objectif atteignable par les Merengue. Le seul susceptible d'offrir à Ancelotti une troisième année consécutive sur le banc...