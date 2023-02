Real Madrid : Vinicius se fait tacler à la gorge par un adversaire de Liga

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Vinicius Jr qui danse après avoir marqué, qui provoque ses adversaires, qui chambre le public, qui se plaint du racisme dans les stades, de la violence des joueurs qui le marquent... Depuis le début de la saison, l'ailier brésilien du Real Madrid est au centre de nombreuses polémiques. Mais à en croire Antonio Raillo, capitaine de Majorque, qui affronte les Merengue dimanche, l'ancien du Flamengo devrait changer de comportement car c'est ça qui serait à l'origine de tous les problèmes.

"Vinicius peut danser mais il ne doit pas faire des fautes, insulter et déprécier ses collègues, a déclaré Raillo sur la chaîne Twitch de DAZN. Et puis, quand on le traite de provocateur, il abat la carte facile du racisme. Après, je ne vais pas en dire plus sur lui. Si demain je dois citer un joueur en exemple à mes enfants, ce sera plutôt Modric ou Benzema mais lui, jamais !" Pour rappel, Antonio Raillo est défenseur central. Il devrait donc avoir l'occasion de croiser quelques fois Vinicius Jr dimanche en début d'après-midi...