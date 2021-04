Real Madrid : Zidane a trouvé son meilleur avocat, il est au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le débat n'est pas nouveau, l'agacement non plus. Celui des entraîneurs français qui, parfois, montent au front pour rappeler à quel point leur savoir-faire doit être davantage pris en considération. Plutôt que de s'extasier, sans cesse, sur le travail d'entraîneurs étrangers, trop vite considérés comme des cadors. C'est en substance ce qu'a tenu à rappeler Bruno Genesio, le coach du Stade Rennais, pressé de souligner qu'un de ses collègues, un certain Ziéndine Zidane, obtenait des résultats exceptionnels, mais pas assez mis en avant.

Des propos retranscrits par le quotidien l'Equipe. "On a un coach champion du monde (Didier Deschamps) et un coach qui va peut-être gagner une quatrième Ligue des champions en cinq ans (Zinédine Zidane). Ils ont fait leur formation en France. Même lui n'est pas mis en avant, je trouve, par rapport au travail qu'il a fait et à ce qu'il a gagné par rapport à d'autres entraîneurs étrangers. Zizou, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup par rapport au palmarès qu'il a."

Pou rappel, Zinédine Zidane est en course cette saison pour un doublé Liga-Ligue des Champions, avec une demi-finale à venir face aux Blues de Chelsea.