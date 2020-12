Real Madrid : Zidane consacré, du mieux pour Hazard et une légende qui revient au club !

Les stars se sont toujours succédées au Real Madrid. Ainsi que les trophées. Hier soir, au cours d'une soirée de distinctions organisée par le quotidien Marca, Zinedine Zidane, l'entraîneur français de la Maison Blanche, a été élu, et sans trop de surprises, meilleur entraîneur de la Liga 2019/2020. Un trophée rare pour le champion du monde 1998 puisqu'il ne l'avait encore jamais obtenu depuis qu'il est installé sur un banc de touche.

Ce même Zidane qui, comme à son habitude, a tenu à féliciter ses joueurs pour l'obtention du titre la saison dernière. Et ce devant le rival héréditaire, le FC Barcelone. "Lors de la reprise, après l'interruption liée au Covid-19, les joueurs voulaient jouer à nouveau au football et ils l'ont fait de manière spectaculaire. Je pense qu'ils voulaient terminer cette Liga et la terminer en tant que champions et c'est ce qu'ils ont fait. Ce prix leur appartient." Zinédine Zidane a également profité de son point-presse avant la venue de Grenade, demain, pour faire un point sur l'état de santé d'Eden Hazard, le milieu de terrain belge qui n'en finit plus de passer son temps à l'infirmerie. "Cela n'a pas été facile pour lui jusqu'à présent. Mais je le sens très bien mentalement, il s'entraîne à nouveau avec nous de manière tout à fait régulière. Il faut y aller patiemment, petit à petit. Mais il va bien."

Par ailleurs, et on l'a appris ce matin, une autre légende du club merengue est de retour. En effet, et après avoir annoncé sa retraite début août alors qu'il évoluait au FC Porto, Iker Casillas vient tout juste d'être nommé adjoint du directeur général de la Fondation Real Madrid.