Real Madrid : Zidane désavoué par l'un de ses tauliers par rapport à Bale

Après plus d'un an de conflit latent, Zinédine Zidane et Gareth Bale ont enfin vu leurs routes se séparer. Le technicien français ne supportait pas les blessures à répétition du Gallois, son manque d'investissement dans le football, son inconstance chronique. Il lui avait ouvert en grand la porte de sortie à l'été 2019 avant de lui faire cirer le banc lors des douze mois qui ont suivi. L'attitude du joueur désormais prêté à Tottenham n'a pas été irréprochable pendant ce temps, lui qui quittait le stade au cours des matches ou brandissait des drapeaux provocants lorsqu'il était en sélection.

"Ce qui est dit à son propos n’est pas juste"

Une année de polémiques qui a déplu à Luka Modric. En conférence de presse avec la sélection croate, le meneur de jeu a regretté tout ce qui s'est dit à propos de son ami : « J’ai joué avec Gareth pendant une grande partie de ma vie professionnel et c’est un mec spectaculaire. Ce qui est dit à son propos n’est pas juste. Ils l’ont jugé sur ces dernières années mais ce qu’il a fait à Madrid est très impressionnant et on se rappellera toujours de lui comme d’un joueur qui a fait énormément pour le club. »

« Il n’a jamais fait de problème à l’intérieur du vestiaire, c’est un super mec. Il parle espagnol, il fait des blagues avec tout le monde. Ces dernières années, beaucoup de choses sont sorties qui font oublier ce qu’il a fait. Mais quand le temps aura passé, les supporters se souviendront lui et combien il était important. »