Real Madrid : Zidane peut déjà faire une croix sur une star pour le Clasico

On pourrait croire à une mauvaise blague (belge) mais elle ne fait pas rire grand monde à Madrid : Eden Hazard s'est à nouveau blessé et souffre d'une lésion musculaire à la jambe droite. Le Real, qui a publié un communiqué pour dévoiler les résultats des examens médicaux, a annoncé son forfait pour le match contre Valladolid ce soir. Mais en réalité, selon les médias espagnols, l'ancien joueur de Chelsea devrait être absent entre trois et quatre semaines, ce qui pourrait lui faire manquer le choc contre le FC Barcelone au Camp Nou le 25 octobre.

Déjà sa 6e blessure en un an !

Hazard, qui rêvait de jouer pour le Real Madrid depuis tout petit, avait vu son souhaité exaucé il y a un an. Mais il a depuis tourné au cauchemar. Lui qui a eu droit à une présentation royale devant un Bernabeu plein à craquer, lui pour qui Florentino Pérez a signé un chèque de 160 M€ a déçu sur le terrain. Certes, les Merengue ont été sacrés champions d'Espagne pour la 34e fois, mais c'est davantage grâce à leur défense de fer et à un Karim Benzema exceptionnel.

Plutôt que de compiler des statistiques de buts et de passes décisives, Hazard a empilé les séjours à l'infirmerie : 6 depuis un an, qui lui ont fait manquer 29 matches, sans compter celui de ce soir. D'ailleurs, le Belge n'a toujours pas joué cette saison puisqu'il s'est blessé en sélection, pendant un entraînement et avant que le Real Madrid ne débute en Liga.