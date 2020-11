Real Madrid : Zidane s'en prend aux médias, la réponse est immédiate !

Après le match nul du Real Madrid hier sur le terrain de Villarreal, Zinédine Zidane a ciblé les médias espagnols en leur reprochant d'avoir créer une polémique sur les intentions de départ d'Isco. « L'article de Marca sur Isco ? Je n'ai rien à dire. Nous n'allons pas parler de ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Isco fait partie du groupe donc c'est comme ça. Moi, je continue d'avoir de l'espoir dans ce que je fais. Vous, continuez de faire ce que vous faites et moi je fais mon travail », avait lâché Zizou.

Roncero : « Zidane, ouvre les yeux ! »

Des propos qui ont déplu et la première réponse est venue de Tomas Roncero, du journal AS, qui a ciblé Zidane par rapport au faible temps de jeu de Mariano Diaz, buteur hier. « Les années passent et on ne comprend toujours pas ce qu'il se passe avec Mariano, a déploré Roncero. A chaque fois qu'il joue il met les défenses sous pression. Il ne lui avait fallu que 52 secondes pour marquer contre le Barça. Là, il a été titularisé par défaut avec les absences de Benzema et Jovic, et il met 105 secondes pour battre Asensio d'un coup de tête digne de Santillana. Il met un but toutes les 83 minutes. Jovic, il lui a fallu 1056 minutes pour inscrire ses 2 buts. Zidane, ouvre les yeux avec ce tueur ! »