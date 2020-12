Real Madrid : Zidane sauvé par un joueur qu'il ne supporte plus !

Quand Zinédine Zidane fera le bilan de ses deux passages au Real Madrid, il lui faudra prendre en compte combien les joueurs qu'il ne portait pas dans son cœur lui ont été précieux. Gareth Bale, par exemple, que le Français tenait absolument à faire partir en raison de son manque de passion pour son métier, lui a offert la Champions League 2018 en inscrivant un doublé magique contre Liverpool (3-1). Cette saison, le Gallois n'est plus là mais Vinicius Jr a pris la relève.

6 points sur 20 grâce à Vinicius Jr

L'ailier brésilien était titulaire hier à Sanchez-Pizjuan après quatre matches consécutifs passés sur le banc. Il payait là son individualisme forcené, que Zidane tente désespérément de changer et que Karim Benzema a pointé du doigt avec Ferland Mendy à la mi-temps du match à Mönchengladbach en C1. Mais hier, Vinicius a su saisir sa chance en étant à l'origine du seul but de la rencontre et en étant, plus globalement, le Merengue le plus dangereux.

Et mine de rien, c'est déjà le sixième point que l'ancien de Flamengo offre à Zidane. Le 30 septembre, entré en jeu à la 58e minute, il avait marqué à la 65e l'unique but de la victoire à Valladolid (1-0). Le 4 octobre, il avait débloqué le score contre Levante (2-0 à l'arrivée). Et rebelote hier en Andalousie. Trois rencontres qui sentaient le nul se sont transformés en victoires grâce à lui. Sur les 20 points que compte le Real Madrid aujourd'hui, plus d'un tiers reviennent à Vinicius Jr. De quoi faire évoluer la position de Zidane ?