Real Madrid : Zidane sauvé par un recadrage surprise du vestiaire ?

Même en s'appelant Zinédine Zidane, même en ayant offert trois Ligue des champions au Real Madrid, le technicien français a senti la menace d'une éviction planer lourdement au dessus de sa tête. Une défaite à domicile face au Shakhtar Donetsck (0-2) a grandement fragilisé son poste début décembre. Mais depuis, Zidane a réussi à renverser la vapeur.

Une série de six victoires consécutives (dont le derby face à l'Atlético), une qualification acquise en phase finale de Ligue des champions et une belle remontée en Liga. Le Real Madrid a fini 2020 en boulet de canon, de quoi conforter Zidane sur son banc.

Une trop grande rotation pointée du doigt

Mais comme l'explique Marca, le technicien français peut aussi remercier ses cadres pour avoir initié des changements décisifs. Selon le quotidien, un groupe de joueurs parmi lesquels Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Casemiro et Toni Kroos auraient placé Zidane face à ses incohérences.

Les choix tactiques et une rotation trop excessive aurait été pointée du doigt par les cadres dans une réunion provoquée par leur soin. Zidane, qui garde la totale confiance de son vestiaire, a lui eu le mérite d'être à l'écoute et avec des compositions qui n'ont depuis changé qu'à la marge, le Real Madrid a enchaîné les victoires. De quoi envisager 2021 de manière bien plus sereine.