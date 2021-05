Real Madrid : Zidane se lâche sur le retour de Benzema chez les Bleus

Zapping But! Football Club Real Madrid - Chelsea : le comparatif de la valeur des effectifs

C'est la grosse information de la semaine, à n'en pas douter ! Ecarté de l'équipe de France depuis presque six ans, Karim Benzema effectue son retour en Bleus. Didier Deschamps a en effet décidé de convoquer le buteur du Real Madrid afin de disputer l'Euro 2020. Un retour qui a logiquement fait le bonheur du principal intéressé mais également de son entraineur et plus grand supporter à la Casa Blanca, Zinedine Zidane.

"Je suis ravi que Karim puisse retrouver les Bleus. C'était son souhait, c'est ce qu'il a toujours voulu. Il a toujours tout fait sur le terrain pour, on ne va pas revenir sur sa saison, elle parle d'elle-même. Je suis très heureux pour lui. J’espère simplement qu’on le laissera tranquille. Il ne faut se mettre une pression supplémentaire parce que le meilleur joueur revient. Il ne faut pas penser qu'on va forcément gagner le championnat d'Europe parce qu'il est là. Il ne faut pas le mettre en cause si on ne gagne pas. J’espère juste qu’on va profiter de son football, point barre", a ainsi lancé ZZ en conférence de presse.