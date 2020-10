Real Madrid : Zidane siffle le coup de sifflet finale de la polémique Benzema - Vinicius

Comme attendu, Zinédine Zidane a désamorcé le souci qui aurait pu naitre entre Karim Benzema et Vinicius Jr après la diffusion par Téléfoot de mots très durs de l'attaquant français sur le Brésilien à la mi-temps de Borussia Monchengladbach : « C'est clair pour Benzema et Vinicius. Ils se sont parlé. Les choses restent sur le terrain. Ils ont parlé et c'est parfait. Il n'y a pas de problème entre eux. C'est l'inverse. En fin de compte, l'important est que l'énergie soit dans le match de demain ».

« Des choses comme Benzema et Vinicius se sont toujours produites... »

Dans cette histoire, le coach du Real déplore surtout l'attention médiatique accrue autour de discussions privées : « Des choses comme Benzema et Vinicius se sont toujours produites mais elles restent sur le terrain. La seule chose qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de caméras. Vinicius est jeune. Il a un présent et un avenir à Madrid. C'est un garçon qui veut apprendre et s'améliorer. Il travaille et c'est bon pour un entraîneur et une équipe ».

Dans son allocution, Zizou a également confirmé la bonne forme d'Eden Hazard, qui postule demain face à Huesca. Un club que le coach madrilène ne veut pas sous-estimer : « Il n'y a pas de petites équipes en Espagne. Elles sont toutes compétitives. C'est pourquoi cette ligue est spectaculaire. Pour nous, c'est clairement une finale ». Si le coach du Real s'est donné un peu d'air en gagnant le Clasico, l'intéressé se sait sous pression du fait des mauvais résultats en Ligue des Champions. Forcément, un couac face à Huesca ferait tâche...