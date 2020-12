Real Madrid : Zinédine Zidane pose clairement les choses sur son avenir

Menacé suite à son début de saison délicat avec le Real Madrid, Zinédine Zidane a une nouvelle fois sauvé sa tête chez les Merengue à la faveur d'une double victoire en Liga à Séville (1-0) ainsi que contre le Borussia Monchengladbach (2-0) en Ligue des Champions. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Français aura quelques semaines de répit mais il n'est pas dupe pour autant.

« Je ne serai jamais le Alex Ferguson de Madrid »

Invité à parler de son avenir à l'issue de la victoire du Real hier soir, « Zizou » a bien conscience de son statut malgré ses trois Ligues des Champions gagnés : « Au final nous le sommes tous (renforcés). Nous sommes tous dans le même bateau. Je suis content pour les joueurs. Le plus important, ce sont eux, je suis ici avec eux en train de combattre, de préparer les choses, mais ce sont eux qui se battent et combattent (…) Je ne serai jamais le Alex Ferguson de Madrid, c'est sûr. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, je n'y pense pas non plus. Je vis au jour le jour».

Une vision au jour le jour qui ne devrait pas excéder la saison en cours. En effet, le lien de confiance entre le technicien français et son président Florentino Perez est rompu depuis l'été dernier et les décisions prises lors du Mercato. Zinédine Zidane avait demandé des renforts qu'il n'a pas eu et n'a pas apprécié d'avoir été remis en cause dans son travail alors qu'il avait lui-même clairement identifié les manques de sa Maison blanche...