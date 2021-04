Real Madrid : Zinédine Zidane se rapproche d'un record cultissime

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Une victoire en Ligue des Champions, une de plus. Obtenue hier soir par le Real Madrid aux dépens de Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-1). Preuve, au fond, que cette compétition reste à part pour le club merengue, qui peut certes avoir des difficultés en Liga, mais parvient toujours à se redresser lors des grands matches européens.

Une compétition qui sourit également au technicien français de la Maison Blanche, Zinédine Zidane. Car si tout le monde sait qu'il l'a déjà remporté à trois reprises, on a récemment appris que notre Zizou national était proche d'un record magnifique. Donné par Opta, le statisticien bien connu. Face à Liverpool, ZZ était en effet pour la 50e fois sur le banc de touche en C1. Et a remporté un 31e succès. Devant lui ? Une seule personne, Jupp Heynckes. Et on parie que Zizou va vite le détrôner.