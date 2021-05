Résultat Champions League : Chelsea 1-0 Real Madrid (mi-temps)

Zapping But! Football Club Real Madrid - Chelsea : le comparatif de la valeur des effectifs

A la pause, l'histoire est respectée à la lettre. Chelsea, invaincu en trois matches européens face au Real Madrid (2 victoires, 1 nul en Coupe des Coupes et en Supercoupe), domine les Merengue. Et Thomas Tuchel continue de dominer Zinédine Zidane, ce qu'il a déjà fait par le passé avec le Borussia Dortmund et le PSG.

Les 45 premières minutes ont été à l'avantage des Blues, qui avaient décroché un nul 1-1 à Madrid la semaine dernière. Critiqué pour son manque d'efficacité, Timo Werner a marqué deux fois (18e, 27e) mais le premier a été refusé pour une position de hors-jeu. Acculés, les hommes de Zinédine Zidane n'ont pas montré grand-chose jusqu'à présent, notamment un Eden Hazard très attendu pour son retour à Stamford Bridge.

They don’t come much easier than that! 🙌



Timo Werner gives Chelsea the lead ⚽️#UCL pic.twitter.com/k5CA28IeaZ