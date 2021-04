Résultat Champions League : Real Madrid 1-1 Chelsea (terminé)

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Une première période pour jeter toutes ses forces dans la bataille et tenter de faire la différence, une seconde pour conserver le résultat. Ce soir, le Real Madrid et Chelsea ont fait le spectacle en première période avant de sortir le bleu de chauffe après la pause. Enfin, ce sont surtout les Blues et Karim Benzema qui ont fait le spectacle.

Les Londoniens se sont procurés une grosse occasion à la 10e par Werner qui, seul au six mètres, a vu sa frappe repoussée miraculeusement par Courtois. Dans la foulée (14e), Pulisic a ouvert le score après avoir dribblé le portier belge. Ballottés, les Merengue ont trouvé les ressources pour égaliser sur un exploit de Benzema, qui a enchaîné contrôle du front-volée aérienne au point de pénalty (29e). Magnifique. Son 71e but en Champions League. Mais malgré la réussite du quatrième buteur de l'histoire de la C1, le Real Madrid n'a pas réussi à faire la différence et c'est à Londres qu'il devra réaliser un exploit s'il veut briguer une quatorzième victoire dans l'épreuve reine, cette épreuve qu'il a voulu quitter…