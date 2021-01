Résultat Coupe du Roi : Alcoyano 1-1 Real Madrid (prolongations)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce fut un match à sens unique, dont l'issue n'a jamais fait aucun doute. Et pourtant… Alors qu'il a dominé Alcoyano de la tête et des épaules, le Real Madrid est contraint à la prolongation par le pensionnaire de Deuxième division. Pourtant, le champion d'Espagne pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score juste avant la pause sur un coup de tête de Militaosur un centre de Marcelo.

Mais pour ne pas avoir su tuer le match en seconde période, le Real Madrid s'est exposé à un coup de billard comme celui survenu à la 80e minute. Sur un corner, une meute de joueurs positionnée dans les six mètres a gêné le gardien merengue, permettant à Solbes, en embuscade au deuxième poteau, de créer la surprise. Place à la prolongation maintenant !