Résultat Coupe du Roi : Alcoyano 2-1 Real Madrid (terminé)

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

A la mi-temps de ce match, nous écrivions qu'on ne voyait pas comment le Real Madrid pouvait être surpris par Alcoyano. Ultra dominateurs, les Merengue avaient eu le ballon 73% du temps, avait obtenu six corners contre aucun à leurs rivaux et avaient ouvert le score de la tête par Militao juste avant la pause (45e). Le scénario parfait, susceptible de couper les pattes aux joueurs de Troisième division. Mais finalement, pas du tout…

En seconde période, les hommes de Zinédine Zidane se sont endormis, se faisant égaliser sur un but de Solbes à la 81e avant de s'incliner en prolongations (115e) face à un adversaire pourtant réduit à dix. Alors, d'accord, l'entraîneur madrilène avait fait tourner. Mais il s'agit de la deuxième élimination en une semaine après celle en Supercoupe face à Bilbao (1-2). Il ne reste plus que deux compétitions aux Merengue pour sauver leur saison. En Liga, ils ont à quatre points de l'Atlético mais avec deux matches en plus. Et en Champions League, ils ne partent pas favoris. Une saison blanche se dessine pour la Maison de la même couleur…