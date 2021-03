Résultat Liga : Atlético 1-1 Real Madrid (terminé)

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce choc de la 26e journée de Liga a failli être typique des grands matches de l'Atlético Madrid avec Diego Simeone aux commandes : de l'intensité de la première à la dernière minute, du combat, un but pour faire la différence puis une défense de fer et des contre-attaques meurtrières. Mais, alors que tout leur souriait depuis la 15e minute et l'ouverture du score de Luis Suarez, ils ont été rejoints à la 87e sur un but de Karim Benzema.

Suarez a réussi une merveille d'extérieur du pied droit pour tromper Thibault Courtois au quart d'heure. Il a eu une autre grosse occasion en début de seconde période mais, à bout portant, le Belge a détourné sa frappe. En face, le Real Madrid aurait pu bénéficier d'une main involontaire d'un joueur de l'Atlético à la 40e, mais l'arbitre, après consultation de la VAR, a refusé de sifflet. Karim Benzema, dont c'était la rentrée, s'est également procuré une double occasion à la 79e. Et il a donc égalisé à la 87e après un magnifique une-deux avec Casemiro. Un but qui vaut de l'or.

Car avec ce nul, le Real Madrid reste 3e, mais à cinq points de son voisin, qui doit encore jouer au Camp Nou face au Barça. Les Blaugranas, eux, sont 2es, trois points derrière l'Atlético.