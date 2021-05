Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Sale semaine pour le Real Madrid ! Eliminée de la Ligue des Champions par Chelsea il y a de cela quatre jours, la Casa Blanca a concédé le nul à domicile, ce dimanche, face au FC Séville (2-2). Alors que les Merengue se dirigeaient tout droit vers une défaite, Eden Hazard a égalisé dans les dernières secondes de la partie. Troisièmes de Liga, derrière le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, les hommes de Zinedine Zidane ratent ainsi l'occasion de doubler leurs deux concurrents au classement. Les Colchoneros et les Blaugrana s'étaient pourtant neutralisés ce samedi au terme d'un match nul et vierge (0-0).