Résultat Liga : Cadix 0-3 Real Madrid (mi-temps)

C'est sous une bordée d'insultes que le Real Madrid a fait son entrée dans le stade Carranza ce soir. Les supporters de Cadix ont traité les Merengue, pour ce qui est des termes les plus softs de "chiens" et de "capitalistes", après la tentative de leur président, Florentino Pérez, de faire sécession avec l'UEFA pour créer la Super League. Il fallait être fort pour se relever de cet accueil et les Madrilènes l'ont été.

Enfin, surtout Karim Benzema ! Le Français a ouvert le score sur pénalty à la demi-heure de jeu, a délivré une passe décisive pour Odriozola à la 33e avant de tripler la mise à la 40e. En dix minutes, le Lyonnais a plié le match et permet momentanément à son équipe de prendre la tête du classement de la Liga à l'Atlético (même nombre de points, 70, mais une meilleure défense de buts).