Résultat Liga : Cadix 0-3 Real Madrid (terminé)

Les supporters de Cadix avaient réservé un accueil des grands soirs au Real Madrid. A l'entrée de leur stade Carranza, ils s'étaient réunis pour dire aux Merengue tout le monde qu'ils pensent de la Super League prônée par Florentino Pérez. Des insultes, des banderoles… tout y est passé ! Mais il en fallait plus pour désarçonner les champions d'Espagne.

En dix minutes en première période, de la 30e à la 40e, Karim Benzema a réglé le sort des Andalous. Le Lyonnais a ouvert le score sur pénalty, a servi Odriozola à la 33e et clôturé le score sept minutes plus tard. Grâce à ce succès avec une équipe largement remaniée à cause des blessures et des suspensions, le Real Madrid est provisoirement leader, à égalité de points avec l'Atlético qui reçoit Huesca demain.