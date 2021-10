Résultat Liga : Elche 1-2 Real Madrid (terminé)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid était en visite à Elche cet après-midi et se devait de prendre les trois points après que la Sociedad lui ait soufflé la place de leader hier soir. Surtout que les hommes de Carlo Ancelotti restaient sur un nul décevant à domicile face à l'Osasuna Pampelune (0-0) et qu'ils devaient composer sans Karim Benzema. En face, Elche avait un petit goût de Ligue A avec les anciens Marseillais et Parisiens Dario Benedetto et Javier Pastore.

Sans surprise mais dans la souffrance, le Real s'est imposé 2-1 grâce à une belle performance de Vinicius Jr, auteur d'un doublé (22e, 73e). Les locaux ont réduit la marque à la 86e par Milla, s'offrant le droit de rêver à un match nul. Mais les Merengue ont su préserver leur victoire. Les voilà de nouveau leaders de la Liga, à la différence de buts puisqu'ils comptent le même nombre de points (21) que la Sociedad.