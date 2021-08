Résultat Liga : le Real Madrid sauve les meubles à Levante (3-3)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Une fin de match palpitante. Et surtout un bon choix de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid : faire entrer en fin de match son attaquant, Vinicius Junior. Le Real, mené deux fois, a su égaliser grâce à Vinicius, auteur d'un doublé (73e et 85e) alors que Benzema et consorts se dirigeaient vers une défaite (1-3)..

Karim Benzema a adressé deux passes décisives et Gareth Bale ouvert le score pour le Real (5e).