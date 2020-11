Résultat Liga : le Real Madrid sombre à Valence (4-1) (terminé)

Après deux victoires de rang, face au FC Barcelone et Huesca, le Real Madrid de Zinedine Zidane n'a pas pu réussir la passe de trois. À Mestalla, les Madrilènes sont tombés face à Valence (4-1), pourtant mal classé avant la rencontre (16e). Ils ont été handicapés par des erreurs individuelles. Par trois fois (35e, 54e et 63e), Carlos Soler a puni le champion d'Espagne en titre sur des penalties concédés par Vazquez, Marcelo et Ramos. Avec cette performance, le milieu de terrain espagnol est entré dans l'histoire de la Liga : il est le premier joueur à inscrire trois penalties dans la même rencontre. Dans une soirée compliquée défensivement, Raphael Varana a concédé un but contre son camp (2-1, 43e).

Pourtant, le match avait bien commencé pour les protégés de Zidane. Une nouvelle fois, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu ont pu compter sur leur goaleador, Karim Benzema (0-1, 23e). En 8 journées, il a déjà marqué quatre buts. Malheureusement, le Français est sorti sur blessure (76e). Malgré cette défaite, le Real Madrid reste dans les premières places de la Liga (4e), à quatre points de la Real Sociedad, leader, qui compte un match en plus.