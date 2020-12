Résultat Liga : Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao (mi-temps)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, Zinédine Zidane, trois victoires très importantes sur les dix derniers jours, a décidé de reconduire le onze qui a battu l'Atlético Madrid (2-0) samedi dernier, moins Casemiro, suspendu, remplacé par Valverde. Et les faits lui donnent raison puisque son équipe mène grâce à un but de Toni Kroos juste avant le repos..

Logique car les Basques sont acculés sur leur but. Surtout depuis la 13e minute, quand Raul Garcia a été expulsé. A la 16e minute, un contact litigieux entre Vinicius et un adversaire a conduit l'arbitre à consulter la VAR, sans suite. Dans la foulée, Karim Benzema a dribblé deux adversaires dans la surface mais s'est fait reprendre de justesse par un troisième au moment où il allait conclure. A la 10e, l'attaquant français avait réalisé une sublime passe… du dos, preuve de sa confiance au zénith actuellement. Mais c'est Toni Kroos qui a donné l'avantage aux champions d'Espagne d'une jolie frappe en dehors de la surface (45e). La seconde période va être dure pour l'Athletic !