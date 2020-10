Résultat Liga : Real Madrid 1-0 Real Valladolid (terminé)

Longtemps, le Real Madrid a peiné face à Valladolid. A la mi-temps, le score était de 0-0. Pire : à la 49e minute, les joueurs de la Pucela se sont procurés une triple occasion énorme : arrêt incroyable de Courtois, barre transversale et sauvetage d'un Merengue. Zinédine Zidane sentait qu'il fallait changer quelque chose alors il a décidé d'opérer un triple changement à la 57e : Carvajal, Asensio et Vinicius Jr sont entrés à la place d'Odriozola, Jovic et Isco.

Magie du coaching, sept minutes plus tard, Vinicius a ouvert le score, profitant d'une erreur de la défense adverse pour fusiller de près le gardien de Valladolid. Avec ce succès plutôt décevant dans le contenu, le Real Madrid est pour le moment 2e de Liga alors que le Valladolid de Ronaldo est dans la zone rouge.