Résultat Liga : Real Madrid 3-1 Athletic Bilbao (terminé)

On s'interrogeait à la pause sur les chances de l'Athletic Bilbao, réduit à dix depuis la 13e minute et mené suite à un joli but de Toni Kroos juste avant la mi-temps (45e), de revenir dans la partie. Eh bien les Basques ont joué sur leur légendaire force de caractère et sont parvenus à égaliser à la 52e minute par Capa.

Mais le Real Madrid de Zinédine Zidane a lui aussi une force de caractère qui ne devrait pas tarder à devenir légendaire et il a fini par s'imposer grâce à Karim Benzema, auteur d'un doublé (74e, 92e), dont le deuxième après un exploit de Courtois qui a évité le 2-2. C'est le troisième succès des Merengue en Liga en dix jours face à autant d'adversaires bouillants (1-0 contre Séville à Pizjuan, 2-0 dans le derby). Les voilà 3es, à trois longueurs de l'Atlético et de la Real Sociedad. Mais avec deux matches en moins…