Résultat Liga : Villarreal 1-1 Real Madrid (terminé)

C'était un choc au sommet puisqu'à l'heure où se conclut ce match, le Real Madrid est leader de la Liga et Villarreal son dauphin. On pourrait donc penser que le nul 1-1 décroché par les hommes de Zinédine Zidane au stade de la Ceramica est une bonne affaire. Mais au regard de la première période, c'est une déception. En effet, les Merengue avaient ouvert le score dès la 2e par Mariano Diaz et n'avaient pas été mis en danger par la suite.

Mais après la pause, Villarreal est revenu avec d'autres intentions, se montrant plus tranchants au niveau offensif. A la 76e, Moreno a égalisé sur pénalty après une faute de Courtois dans sa surface. Dans la foulée (81e), Raphaël Varane a contré in extremis une frappe de ce même Moreno, qui se trouvait en très bonne position. Zidane, qui avait décidé d'aligner un mix titulaires-remplaçants, va peut-être regretter son choix car il y avait mieux à faire ce soir pour le Real.