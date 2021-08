Résultat Ligue Europa Conférence : Rosenborg 1 - 3 Rennes, les bretons qualifiés !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le tirage aura lieu ce vendredi à 13h30

90+4' : Ils ont été solides sur l'ensemble des deux matchs, et ils sont récompensés ! 👊 On a hâte de vivre cette nouvelle aventure européenne avec vous ! 🤩 #RBKSRFC 1-3 pic.twitter.com/ZbfSqFPcVz

Le Stade Rennais participera à la première Ligue Europa Conférence de l’histoire ! Grâce à des réalisations de Del Castillo (6e), Aguerd (41e) et Abline (81e) et malgré la réduction de l’écart de Vecchia (68e) le club breton est venu à bout de Rosenborg et est donc qualifié pour la phase de groupes de la nouvelle compétition européenne.