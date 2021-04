Résultats Champions League : le Real Madrid prend une option, City à l'arrachée (terminé)

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid est décidément insubmersible ! Le roi des Coupes d'Europe, comme il est surnommé en Espagne, a fait honneur à sa réputation ce soir face à un autre seigneur continental, Liverpool. Les Merengue se sont imposés 3-1 grâce à des réalisations de Vinicius Jr (27e, 65e) et Asensio (36e), Salah ayant momentanément réduit le score à la 51e. Privé de son fabuleux public d'Anfield, le LFC aura bien du mal à faire son retard la semaine prochaine, lui qui n'a pas tiré une seule fois au but en première période !

De son côté, Manchester City a laborieusement battu le Borussia Dortmund. Les hommes de Pep Guardiola, annoncés comme des prétendants sérieux au sacre final, ont attendu la dernière seconde pour s'imposer grâce à Foden (90e). Les Schwargelb avaient égalisé à la 84e par Marco Reus et semblaient tenir un bon résultat (De Bruyne avait ouvert le score à la 19e). Le match retour s'annonce palpitant !

Marco Reus is now Borussia Dortmund's all-time top scorer in the Champions League 😍 #UCL pic.twitter.com/vp6mXjYSXh