Résultats Champions League : le Real Madrid tient tête à Liverpool, Dortmund domine City (mi-temps)

Grosse surprise du côté de Dortmund où le Borussia mène à la pause face à Manchester City. Les Schwartzgelb ont ouvert le score par le jeune Anglais Jude Bellingham à la 15e minute. Présentés comme les grands favoris de l'épreuve, les hommes de Pep Guardiola sont pour le moment passés au travers de leur match. Et confirment leur incapacité à transposer leur domination en Angleterre sur la scène continentale…

A Anfield Road, le Real Madrid s'attendait à souffrir face à Liverpool et ça a été le cas. Mais les Merengue parviennent à bien bloquer les Reds et quand ceux-ci parviennent à tirer, ils se heurtent à un Thibault Courtois impressionnant. Le LFC doit toujours marquer deux buts pour se qualifier et il n'a plus que 45 minutes pour cela…