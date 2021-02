Résultats Champions League : Manchester City devant, le Real Madrid verni (mi-temps

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La malédiction frappant les équipes à domicile dans ces 8es de finale de la Champions League se prolonge. Après le PSG, Liverpool, le Borussia Dortmund la semaine dernière, le Bayern Munich et Chelsea hier, c'est au tour de Manchester City et du Real Madrid de faire de bonnes affaires loin de leurs bases ce soir. Les hommes de Pep Guardiola mènent sur le terrain du Borussia Mönchengladbach grâce à un but de David Silva à la 29e minute.

Le Real Madrid, lui, n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Mais, alors qu'il affronte une Atalanta Bergame en pleine bourre avec une équipe très diminuée, il a eu le bonheur de voir Freuler expulsé dès la 17e minute et Zapata sortir sur blessure à la 30e. La Dea joue à dix et sans une force vive, un vrai coup de chance pour les hommes de Zidane !