Résultats Champions League : PSG-City en demies, le Real Madrid qualifié (terminé)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Le roi est au rendez-vous ! Le Real Madrid, vainqueur de treize Champions League, a arraché un bon 0-0 sur le terrain de Liverpool. Les Reds se sont procurés de multiples occasions en première période mais, faute de réalisme ou parce que Thibault Courtois a réalisé des exploits, ils ne sont pas parvenus à trouver la faille. Et, privés de leur public, ils ont fini par baisser les bras. Zidane et ses hommes affronteront Chelsea en demies.

Manchester City est l'autre qualifié de la soirée. Pourtant, les leaders de la Premier League étaient menés à la pause après un but de Bellingham au quart d'heure. Ils avaient déjoué et donnaient l'impression de devoir encore sortir tête basse de la C1. Mais un pénalty de Mahrez (54e) et un missile de Foden (75e) a permis de retourner la situation. City est qualifié et affrontera donc le PSG dans une demi-finale entre dopés financiers, soutenus par des états qui se détestent. Ça promet…