Résultats Ligue des champions : ça passe tranquille pour le Real Madrid et Naples

Benzema et Osimhen décisifs, des Napolitains de plus en plus impressionnants

Le Real Madrid et Naples seront bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions. Après sa victoire à l'aller (5-2), le Real a tenu bon à Bernabeu face à Liverpool, qui a aligné quatre attaquants au coup d'envoi pour refaire son retard. Les Merengue s'en sont notamment remis à leur gardien Courtois, impérial en première période devant Nunez, à deux reprises, comme Alisson face à Camavinga. Benzema a raté une grosse occasion, peu avant d'inscrire l'unique but de la rencontre à l'entame du dernier quart d'heure (1-0).

Pour résumer

