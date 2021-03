Real Madrid : sans Ronaldo, Zidane pointe un mal récurrent

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Proche de la correctionnelle ! Sans un Benzema étincelant, et encore auteur d'un doublé, le Real Madrid aurait pu perdre une nouvelle rencontre à domicile, face à Elche, un mal classé (17e). Sauvé par son Français, la Maison Blanche (2e) reste dans la course au titre.

En conférence de presse, Zinedine Zidane a pointé un défaut qui plombe le champion d'Espagne en titre : "Il faut que l'on croie plus en nous. C'est plus compliqué quand on joue contre deux lignes de quatre derrière, mais c'est à nous de trouver des solutions." Avec Ronaldo, annoncé sur le retour, le Real Madrid disposait d'un caractère fort. Le Portugais poussait ses partenaires vers la victoire.

Finalement, les Merengues peuvent encore au titre, et espère se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions : "Quand on regarde les deux actions de but, c'est cela : quand on met du rythme, qu'on garde patience... On fait deux très belles actions de but. Sans s'énerver, parce que c'est vrai que l'on a toujours un peu de mal contre les équipes qui s'enferment derrière. À l'arrivée, on gagne. Le plus important, c'est ce que l'on fait, ce que le match exige de toi, et après, on peut s'adapter, avec les remplaçants aussi. Mais c'était important de gagner les trois points pour rester dans la bataille (pour le titre)."