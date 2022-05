Scénario de dingue au Bernabeu, le Real Madrid arrache la prolongation

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Incroyable Real Madrid ! Alors que Manchester City était en train de célébrer sa qualification pour la finale de la Champions League suite à l'ouverture du score de Ryad Mahrez à vingt de minutes du coup de sifflet final, les Merengue ont trouvé les ressources pour inscrire deux buts en trois minutes, à la 89e et à la 91e, à chaque fois par Rodrygo, entré en cours de jeu à la place de Toni Kroos.

Les champions d'Espagnol ont donc arraché la prolongation, eux qui avaient concédé une défaite par un but d'écart à l'aller (3-4). Bien en place et dominateurs pendant 89 minutes, les Anglais peuvent se mordre les doigts d'avoir relâcher leurs efforts dans les derniers instants. Car maintenant, c'est le Real Madrid qui est porté par l'euphorie et peut croire à la qualification !

👊👊👊 ¡GooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooool de l Real Madrid! ¡GOL DE RODRYGO! ¡EMPATA LA ELIMINATORIA EN EL 91! ¡ESTO ES EL REAL MADRID! ¡ESTE EQUIPO ES LA...! https://t.co/B7gch4yvZl #UCL pic.twitter.com/bTsrbACs4T — MARCA (@marca) May 4, 2022

Pour résumer Mené 1-0 jusqu'à la 89e, le Real Madrid est parvenu à inscrire deux buts à Manchester City dans les trois dernières minutes, ce qui lui permet d'arracher la prolongation. La place en finale pour défier Liverpool est toujours en suspens.

Raphaël Nouet

Rédacteur