Stade Rennais : Camavinga raconte ses premiers pas au Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

À un an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a rejoint le Real Madrid à la toute fin du mercato estival. Dans une interview accordée à BeIN Sports, le milieu de terrain français est revenu sur ses premiers pas chez les Merengue.

"Jouer au Real Madrid ? C’était mon rêve. Je suis content de l'avoir accompli, mais il faut travailler pour avoir une place de titulaire là-bas. Mon transfert s'est fait rapidement, mais le plus important, c’est que tout soit maintenant fait", a expliqué Eduardo Camavinga, qui totalise déjà un but et une passe décisive en quatre matchs disputés avec le club merengue.