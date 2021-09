Stade Rennais : les débuts de Camavinga au Real Madrid gâchés par une polémique

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid a réagi. Menés par le Celta Vigo d’entrée de jeu, les hommes de Carlo Ancelotti ont su inverser la tendance et s’offrir une victoire éclatante pour le grands retour du public au stade Santiago-Bernabeu (5-2). Si Karim Benzema a claqué un triplé retentissant, Eduardo Camavinga a également réussi ses grands débuts sous le maillot du Real Madrid.

Transféré cet été, l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais a remplacé Eden Hazard à l’heure de jeu pour inscrire son premier but sous le maillot merengue une poignée de minutes plus tard (72e). Malheureusement pour Camavinga, on parle peu de son but en Espagne mais plutôt de la célébration polémique de Vinicius Junior.

Auteur d’un grand match et buteur lui aussi (54e), l’attaquant brésilien s'est offert un bain de foule en se jetant dans les bras des supporters présents au Bernabeu. Ce geste pourrait lui valoir une sanction et a été vertement critiqué depuis hier soir. « Vinicius, je comprends ton enthousiasme et ta joie mais en période de pandémie, il ne faut embrasser personne », a notamment souligné le présentateur d'El Chiringuito Josep Pedrerol.

Josep Pedrerol critique la célébration de Vinicius Junior https://t.co/fFN9h9lbDx — Real France (@realfrance_fr) September 12, 2021