Stade Rennais : un crack du Real Madrid a déjà le démon contre Camavinga !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Eduardo Camavinga vit un rêve éveillé. À peine arrivé au Real Madrid, le milieu de terrain a déjà été buteur et passeur décisif, le tout en deux bouts de match ! « J'ai été un peu surpris par son adaptation pour être honnête, a récemment affirmé Carlo Ancelotti. On connaissait ses qualités physiques et techniques mais il a de la personnalité et du caractère sur le terrain. Il a une forte personnalité. Il ne se soucie pas de ce qui se passe, il a confiance en ses capacités. »

Aux yeux de son entraîneur, L’Équipe a fait savoir que Camavinga serait déjà passé devant Isco, titulaire en début de saison, et Marco Asensio grâce à ses qualités plus défensives. Moins habitué qu’Isco à faire banquette, Asensio ne vivrait pas très bien la situation.

« Il y a un cas Asensio, assure le journaliste de la Cadena Cope Anton Meana. Il a refusé des offres, il est bien physiquement et c’est pour cela que lui et son entourage se demandent pourquoi Carlo Ancelotti ne lui donne pas sa chance. Cette semaine sera capitale : s’il ne compte toujours pas aux yeux de son entraîneur, il y aura une explication de texte. »

🚨⚽ Hay caso Asensio | Informa @antonmeana



💸 Tuvo ofertas, está bien físicamente y por eso ni él ni su entorno entienden la posición que le da Ancelotti



🗣️ No culpan a nadie, pero esta semana será clave: si sigue siendo residual, habrá conversaciones pic.twitter.com/6OQii0Wqfm — El Larguero (@ellarguero) September 20, 2021