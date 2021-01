Résultat Supercoupe d'Espagne : Real Madrid 1 - 2 Athletic Bilbao (terminé)

Zinedine Zidane va de nouveau se retrouver dans la tourmente. Tenant de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid s'est incliné en demi-finale de la compétition face à l'Athletic Bilbao (1-2), auteur d'une prestation solide. La Maison Blanche est passée complètement à côté de sa première période. Grâce aux errements madrilènes, les Basques en ont profité pour inscrire deux buts par Raul Garcia (18e, s.p. 38e).

Après un probable coup de gueule de Zidane, les équipiers de Sergio Ramos sont revenus des vestiaires le couteau entre les dents. Mais la malchance, Asensio a touché deux fois les montants et Benzema a inscrit un but en position d'hors-jeu, et le courage de l'Athletic Bilbao ont causé l'élimination du Real Madrid.

Karim Benzema avait redonné une once d'espoir aux siens grâce à une réalisation en position de renard des surfaces (73e). Éliminés, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu espèrent que son bourreau du soir vaincra le FC Barcelone, rival honni, en finale de la Supercoupe d'Espagne.