Un coup de génie de Modric envoie le Real Madrid en prolongations, le Bayern éliminé ! (VIDEO)

A Madrid, on assiste à un match de fou. Alors que Chelsea avait retourné le Real grâce à Mason Mount (15e), une tête rageuse d'Antonio Rüdiger (51e) et un but de Timo Werner (75e), les hommes de Carlo Ancelotti sont revenus de l'enfer grâce à une inspiration géniale de Luka Modric et le 3e but de la saison de Rodrygo en Ligue des Champions.

Le geste de la soirée ici :

Le coup de baguette magique de Modric qui redonne espoir aux Merengues ! 🪄🔥#RMACHE #UCL ▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/VTKAMTbpaF — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 12, 2022

Pour résumer On jouera les prolongations à Madrid en quart de finale retour de Ligue des Champions. Sur sa pelouse de Santiago Bernabeu, le Real est mené 3-1 par Chelsea (4-4 sur les deux matchs). Dans l'autre match à Munich, le Bayern a été éliminé par le Villarreal d'Unai Emery (1-1). Après avoir ouvert la marque par Robert Lewandowski, le club bavarois a été repris sur une réalisation du nigérian Samuel Chukwueze.

Alexandre Corboz

Rédacteur