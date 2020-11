Villarreal - Real Madrid (1-1) : Varane a (un peu) rassuré Zidane

Depuis la reprise des compétitions après la coupure printanière due à la pandémie de Covid-19, Raphaël Varane était dans le dur. Auteur de boulettes incroyables, comme contre Manchester City en 8es de finale de la Champions League, le défenseur central n'était plus un gage de sécurité. A tel point que des rumeurs l'envoyaient un peu partout, notamment à Manchester United, les Merengue souhaitant renforcer leur charnière centrale.

Décisif à la 81e minute

Mais comme à son habitude, Zinédine Zidane est resté proche de son joueur en proie au doute. Mieux : l'entraîneur du Real Madrid a publiquement réaffirmé sa confiance envers l'ancien Lensois, déclarant en conférence de presse qu'il comptait sur lui pour la suite de la saison mais aussi pour les années à venir. Boosté par cette marque de confiance, regonflé par son passage chez les Bleus, Varane a montré à tout le monde en Espagne que le Real ne serait pas ballotté par le premier venu en l'absence de Sergio Ramos, blessé.

Certes, Villarreal ne possède pas la meilleure attaque d'Espagne, loin de là. Mais le Sous-Marin Jaune dirigé par Unai Emery sait quand même se montrer tranchant. Mais ce soir, il est souvent tombé sur un Varane bien placé, coupant bien les trajectoires et relançant très proprement, comme sur cette action de la 17e minute, quand il a initié une contre-attaque de toute beauté malgré un pressing haut des joueurs de Villarreal. A la 81e, c'est lui qui est revenu contrer in extremis la frappe d'un adversaire bien placé. Avec un Varane à ce niveau, le Real Madrid peut voir venir. Et arrêter de chercher un nouveau défenseur central…