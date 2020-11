Villarreal - Real Madrid (1-1) : Zidane s'emporte contre les médias

Un coup de gueule de Zinédine Zidane ne ressemble pas à une colère de Jürgen Klopp ou Giovanni Trapattoni pour les plus anciens. L'entraîneur du Real Madrid est bien trop calme pour balancer ses quatre vérités à ses interlocuteurs sous le coup de l'énervement. Mais quand il sort des sentiers battus, ça se sent. Et ça se savoure. C'est ce qu'il a fait ce soir, après le nul de son équipe sur la pelouse de Villarreal (1-1), réagissant aux rumeurs d'une volonté de départ d'Isco lors du mercato…

"Continuez de faire ce que vous faites"

"L'article de Marca sur Isco ? Je n'ai rien à dire. Nous n'allons pas parler de ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Isco fait partie du groupe donc c'est comme ça. Moi, je continue d'avoir de l'espoir dans ce que je fais. Vous, continuez de faire ce que vous faites et moi je fais mon travail."

Si l'entraîneur du Real Madrid commence à se brouiller avec le quotidien sportif le plus lu d'Espagne, notoirement pro-Merengue, ça annonce des semaines de polémique ! Qui ne manqueront pas de prendre de l'ampleur après des résultats comme le nul à la Ceramica (1-1), décevant à plus d'un titre pour les champions d'Espagne…