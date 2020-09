Real Madrid - Mercato : Dortmund pourrait sauver Zidane sur le dossier Bale

Depuis plusieurs saisons, Zinedine Zidane montre la porte de sortie du Real Madrid à Gareth Bale. Mais, avec un salaire très confortable, le Gallois préfère continuer son aventure dans la capitale espagnole. Jamais indispensable, l'ex-Spur garde une belle cote sur le marché des transferts notamment en Angleterre.

Bale, le plan B de Manchester United ?

D'après le Daily Star et Telegraph, Manchester United pisterait le gaucher en cas d'échec sur le dossier... Jadon Sancho ! Pour le moment, le Borussia Dortmund se montre inflexible et veut conserver sa pépite anglaise. Pour faire craquer les dirigeants du BVB, les Red Devils devront aligner plus de 100 millions d'euros. Une somme rondelette en ces temps de Covid-19.

Même en prêt, le Real Madrid pourrait accepter de se délester de son flop gallois. Ainsi, la Maison Blanche économiserait un salaire mirobolant sur sa masse salariale. Il y a quelques semaines, Gareth Bale avait commenté un éventuel retour outre-Manche auprès de Sky Sports. "S'il y avait des options (en Premier League), je les regarderais à coup sûr. Nous avons beaucoup de temps dans cette fenêtre de transfert et quelques autres. Mais la décision est principalement entre les mains du Real Madrid." Affaire à suivre...